Dia de Ação de Graças será marcado por eventos culturais, esportivo e social nesta quinta, 23

A próxima quinta-feira (23) será de muitos agradecimentos em Currais Novos com a realização de mais uma edição do “Dia de Ação de Graças”, evento realizado há 7 anos no município e que tem como motivo principal a gratidão. Realizado pelo Comitê Regional de Ação de Graças com apoio da Prefeitura Municipal, o evento acontecerá a partir das 17h no largo da Avenida Cel. José Bezerra e terá como atrações o Show da Gratidão com Chaguinha e Convidados, I Corrida de Ação de Graças (inscrições gratuitas com o Professor Hipólito na Praça Cristo Rei entre 18h30 e 20h), apresentações culturais, Desfile da Paz e Ações de Cidadania.

Ao longo do dia, instituições e entidades farão seu momento especial de gratidão. “Digamos sempre obrigado, pois não conquistamos nada sozinhos” é o slogan principal da celebração.