“Dia de Ação de Graças” será celebrado no dia 22 de novembro em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Currais Novos irá celebrar pelo 8º ano consecutivo o “Dia de Ação de Graças” no dia 22 de novembro com uma extensa programação que tem como objetivo principal mobilizar a população em atos de agradecimento e solidariedade. Em reunião com o Prefeito Odon Jr nesta quarta-feira (24), membros do Comitê Local de Ação de Graças destacaram a importância do dia para o município e a parceria da Prefeitura para o movimento. “Este dia é um símbolo de solidariedade do povo curraisnovense e a Prefeitura se sente honrada em poder contribuir com um movimento tão importante para nossa cultura de paz”, comentou o Prefeito Odon Jr.

A reunião contou com a presença da secretária Ana Albuquerque (SEMTUR), da Coordenadora da SEMTUR, Socorro Góes, e dos membros do Comitê Local de Ação de Graças: Ana Paula Lopes, Maria Aparecida “Dadá”, Francisca Galvão “Loura” e Adaildo Santos.

O “Dia de Ação de Graças” em Currais Novos terá diversas ações como o “Abraço Solidário” às 7h30, II Corrida de Ação de Graças, Show “Música e Arte na Praça” com Chaguinha, atividades culturais, lançamento do filme de Ronaldo da Costa, dentre outras atividades e mobilizações.