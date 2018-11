“Dia de Ação de Graças” é celebrado nesta quinta-feira, 22, em Currais Novos

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dia inteiro dedicado ao ato de “agradecer” em Currais Novos. Assim será esta quinta-feira, 22, data em que se celebra o “Dia de Ação de Graças” com diversas mobilizações em torno do agradecimento, solidariedade, respeito e amor. A celebração acontece pelo 8º ano consecutivo e reúne diversas entidades, instituições e a população em ações de solidariedade e de agradecimentos. A mobilização teve início às 7h30 com o “Abraço Simbólico” em frente ao Fórum Municipal com a presença de autoridades municipais e alunos de algumas escolas.

Na Prefeitura Municipal, o Prefeito Odon Jr, Vereadora Tércia Lêda, secretários municipais, Juiz Dr. Marcus Vinícius e membros do Comitê Local de “Ação de Graças”, foram apresentados à uma das ações do projeto “Vamos Vencer Juntos” do Colégio Camilo Toscano, que irá instalar pouco mais de 30 coletores de resíduos em praças da cidade com o intuito de ajudar na limpeza urbana dos espaços públicos, ação escolhida para ser divulgada neste dia tão especial.

A programação do “Dia de Ação de Graças” conta também com Missa às 12h na Matriz de Sant’Ana, almoço especial na Casa Lar (Casa do Pobre), participação do Comitê em programas de TV e rádio, show especial do projeto “Música e Arte” de Chaguinhas na Praça Cristo Rei, além de apresentações culturais, II Corrida de Ação de Graças, e o lançamento do filme do maratonista Ronaldo da Costa.