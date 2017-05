Dia “D” da Vacinação Contra a Gripe acontecerá neste sábado, 13, em todas as UBS de Currais Novos

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Currais Novos estarão abertas das 8h às 17h neste sábado (13), “Dia D” da Vacinação Contra a Gripe, campanha que está acontecendo em todo o país e tem a expectativa de imunizar 90% do público alvo: os professores das redes pública e privada, idosos (60 anos ou mais), crianças de 6 meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), indígenas, população privada de liberdade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão (levar a prescrição médica).

Em Currais Novos, as UBS (Postos) que estarão realizando a campanha são: UBS Santa Maria Gorete, UBS Maria das Dores, UBS Silvio Bezerra de Melo, UBS Dr.Ferreirinha e José Dantas, UBS JK I e JK II, UBS Joaninha Parteira, UBS José Vilani, UBS Radir Pereira, UBS Centro e UBS Manoel Salustino. A Unidade Central de Vacinação no município fica na UBS Santa Maria Gorete (antiga Policlínica, em frente ao IVP).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, deverão ser imunizadas até o final da campanha 11.862 pessoas. A vacina ofertada pelo SUS protege esse público alvo contra três tipos de vírus da gripe: vírus A (H1N1), A (H3N2), e gripe B. A vacina é contra indicada para quem já teve reações anafiláticas em aplicações anteriores, assim como pessoas que tem reações alérgicas à ovo.