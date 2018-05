“Dia D” da Campanha Faça Bonito realizará mobilizações nesta sexta-feira, 18

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Acontecerá durante toda esta sexta-feira (18) mobilizações em alusão ao “Dia D” da Campanha “Faça Bonito”, que tem o objetivo de alertar a população sobre a exploração e abuso de crianças e jovens. As ações que se iniciam as 7h na Prefeitura Municipal de Currais Novos com a abertura das atividades, e às 15h acontecerá uma mobilização social na Praça Cristo Rei.

A Campanha “Faça Bonito” é nacional e reafirma, a cada ano, a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos das crianças e adolescentes. A flor é o símbolo principal da campanha pois está associada à fragilidade de uma criança e lembranças da primeira infância. Em Currais Novos, a Campanha é realizada pela SEMTHAS através do CREAS e conta com o apoio dos CRA’s – Centros de Referência de Assistência Social, PROERD, Conselho Tutelar, Residência Multiprofissional UFRN, NASF, e secretarias municipais de saúde e educação.