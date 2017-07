“Dia C do Cooperar” em Currais Novos reuniu população em ações voluntárias no sábado, 01

Os Curraisnovenses participaram de diversas ações voluntárias no sábado, 01, no Largo do Coreto “O Guarani”, durante a programação do “Dia C do Cooperar”, evento que contou com diversos serviços de saúde, educação, cidadania e cultura e que foi promovido pelo SESCOOP RN em parceria com a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Faculdade do Seridó e Escola “Única Master”. O objetivo central do “Dia C” é reunir voluntários e cooperativas em ações que beneficiem as pessoas, e este ano o evento realizou uma de suas maiores mobilizações em Currais Novos.

Na abertura do evento, que contou com a presença da superintendente do SESCOOP RN, Sônia Rocha; do Vice-Prefeito Anderson Alves; do diretor da Única Master, Max Rosan; e de secretários municipais e parceiros do evento, o Prefeito Odon Jr agradeceu o empenho e dedicação da equipe da Prefeitura na realização do “Dia C”. “Muito feliz por essa parceria com Currais Novos e no próximo ano vamos buscar avançar ainda mais”, comentou o Prefeito.

Foram oferecidos diversos serviços para a população como atendimento médico (exames básicos de saúde como glicemia e pressão arterial), vacinação, orientação nutricional, espaço beleza, bazar solidário, orientações jurídicas, cadastro único, carteira do idoso, serviços do CRAS e CREAS, expedição gratuita da Carteira de Identidade, distribuição de soro caseiro, espaço infantil, oficina de produtos de limpeza, oficina de vassouras recicláveis, dentre outros.