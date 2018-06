Dezenove cidades do Rio Grande do Norte deixaram a situação de emergência

Crédito da foto: Arquivo deato

Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicada nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU) reconhece a situação de emergência em 134 municípios do Rio Grande do Norte.

Considerando o Decreto nº 27.764, de 16 de março de 2018, em que reconhecia a emergência da seca em 153 cidades, o número dos municípios que saíram desta situação caiu para 134. Ou seja, 19 cidades que estavam no decreto estadual publicado em março passado não constam mais na lista.

Saíram da lista Brejinho, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Espírito Santo, Ielmo Marinho, Jundiá, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Macaíba, Montanhas, Monte das Gameleiras, Nova Cruz, Passagem, Pedro Velho, Santo Antônio, São Pedro, Serrinha,, Taipu e Várzea.

Confira íntegra da portaria:

PORTARIA Nº 155, DE 5 DE JUNHO DE 2018

Reconhece situação de emergência em municípios do Governo do Estado do Rio Grande do Norte/RN.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008.

Considerando o Decreto nº 27.764, de 16 de março de 2018, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte/RN, considerando ainda as demais informações constantes no processo nº 59051.005435/2018-25, resolve:

Art. 1º Reconhecer, em decorrência de SECA, COBRADE: 1.4.1.2.0 a situação de emergência nos municípios listados na tabela.

1 Acari 2 Assú 3 Afonso Bezerra 4 Água Nova 5 Alexandria 6 Almino Afonso 7 Alto dos Rodrigues 8 Angicos 9 Antônio Martins 10 Apodi 11 Areia Branca 12 Baraúnas 13 Barcelona 14 Bento Fernandes 15 Bodó 16 Boa Saúde 17 Caiçara do Norte 18 Caiçara do Rio do Vento 19 Caicó 20 Campo Redondo 21 Caraúbas 22 Carnaúba dos Dantas 23 Carnaubais 24 Cerro-Corá 25 Coronel Ezequiel 26 Campo Grande 27 Coronel João Pessoa 28 Cruzeta 29 Currais Novos 30 Doutor Severiano 31 Encanto 32 Equador 33 Felipe Guerra 34 Fernando Pedroza 35 Florânia 36 Francisco Dantas 37 Frutuoso Gomes 38 Galinhos 39 Governador Dix-Sept Rosado 40 Grossos 41 Guamaré 42 Ipanguaçu 43 Ipueira 44 Itajá 45 Itaú 46 Jaçanã 47 Jandaíra 48 Janduís 49 Japi 50 Jardim de Angicos 51 Jardim de Piranhas 52 Jardim do Seridó 53 João Câmara 54 João Dias 55 José da Penha 56 Jucurutu 57 Lagoa Nova 58 Lagoa d’Anta 59 Lagoa de Velhos 60 Lajes 61 Lajes Pintadas 62 Lucrécia 63 Luís Gomes 64 Major Sales 65 Marcelino Vieira 66 Martins 67 Messias Targino 68 Monte Alegre 69 Mossoró 70 Macau 71 Olho d’Água dos Borges 72 Ouro Branco 73 Paraná 74 Paraú 75 Parazinho 76 Parelhas 77 Passa e Fica 78 Patu 79 Pau dos Ferros 80 Pedra Grande 81 Pedra Preta 82 Pedro Avelino 83 Pendências 84 Pilões 85 Poço Branco 86 Portalegre 87 Porto do Mangue 88 Pureza 89 Serra Caiada 90 Rafael Fernandes 91 Rafael Godeiro 92 Riacho da Cruz 93 Riacho de Santana 94 Riachuelo 95 Rodolfo Fernandes 96 Ruy Barbosa 97 Santa Cruz 98 Santa Maria 99 Santana do Matos 100 Santana do Seridó 101 São Bento do Norte 102 São Bento do Trairi 103 São Fernando 104 São Francisco do Oeste 105 São João do Sabugi 106 São José de Mipibu 107 São José do Campestre 108 São José do Seridó 109 São Miguel do Gostoso 110 São Miguel 111 São Paulo do Potengi 112 São Rafael 113 São Tomé 114 São Vicente 115 Senador Elói de Souza 116 Serra Negra do Norte 117 Serra de São Bento 118 Serra do Mel 119 Serrinha dos Pintos 120 Severiano Melo 121 Sítio Novo 122 Taboleiro Grande 123 Tangará 124 Tenente Ananias 125 Tenente Laurentino Cruz 126 Tibau 127 Timbaúba dos Batistas 128 Touros 129 Triunfo Potiguar 130 Umarizal 131 Upanema 132 Venha-Ver 133 Vera Cruz 134 Viçosa

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

