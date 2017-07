Detran revitaliza sinalização viária da zona urbana de Caicó

O Governo do Estado por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) finalizou os serviços de revitalização e implantação de nova sinalização viária do município de Caicó, situado no Seridó potiguar. A equipe do setor de Operações do Detran passou uma semana na localidade substituindo e efetuando a colocação de novas placas de sinalização.

O trabalho, em parceria com a Prefeitura, foi fruto de um planejamento técnico do setor de engenharia viária do Detran/RN que concluiu pela instalação de placas de regulamentação de trânsito, de advertência e de caráter indicativo. Também foi revitalizada com nova pintura lombadas e faixas de travessia de pedestres. A iniciativa visa disciplinar o trânsito, melhorar o fluxo de veículos e advertir motoristas e pedestres para que façam a utilização das vias de acordo com o que determina a sinalização.

O trabalho de revitalização de sinalização de trânsito deve ser continuado pelo Governo do Estado em outras cidades, para isso o Detran/RN vem realizando o estudo viário da situação de outros municípios.