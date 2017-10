Detran implanta sistema de provas online em São José do Mipibu

Visando ampliar o acesso aos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) à população do Rio Grande do Norte, o Governo do Estado inaugurou na noite de segunda-feira (16), na cidade de São José do Mipibu, o sistema online de provas teóricas direcionado as pessoas que desejam retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A solenidade de inauguração contou com as presenças do governador em exercício, Fábio Dantas, o chefe de gabinete do Detran, Marco Medeiros, o prefeito de São José do Mipibu, Arlindo Dantas, a deputada estadual Cristiane Dantas, além de outras autoridades municipais e estaduais.

De acordo com a coordenadoria de Registro de Condutores, antes a prova nesse município era realizada e corrigida de forma manual, o que demorava 48h para o resultado ser divulgado. Com o novo sistema, o candidato saberá se foi ou não aprovado logo após o término da avaliação. A meta da Direção do Detran é implantar o provão online em todas as unidades do Detran no estado

A prova é a primeira etapa após a conclusão do curso teórico realizado pelo usuário nos centros de formação de condutores. Os candidatos fazem a avaliação numa sala específica, onde são utilizados computadores individuais que exibem a prova de conhecimento teórico versando sobre legislação e a prática correta de conduzir veículo no trânsito. Os procedimentos de realização da prova são simples e o usuário precisa apenas utilizar o mouse para selecionar a resposta correta de cada questão.

O candidato ao clicar no botão que finaliza a prova, já tem acesso automaticamente ao resultado da avaliação, como também os dados são lançados no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e no site do Detran, no espaço com informações específicas do usuário. A partir do resultado positivo do provão, o aluno poderá prosseguir para as aulas práticas de volante. No caso de nota abaixo de 7,0, o aluno é reprovado e pode repetir a avaliação após 15 dias, pagando a devida taxa.

A medida possibilita maior comodidade a população de São José do Mipibu e região circunvizinha, além de gerar economia para os cofres do Governo do Estado, já que não é mais necessário deslocamento de servidores para aplicação e correção das provas

ASSECOM/RN