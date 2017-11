Detran divulga cronograma de exames práticos de direção do interior do RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) inicia nesta quarta-feira (1º) a execução do cronograma de exames práticos de direção veicular que serão aplicados nos municípios do interior do Rio Grande do Norte durante o mês de novembro. Os examinadores iniciam as avaliações pela cidade de São José do Mipibu, e no decorrer do mês outros 15 municípios polos distribuídos em todas as regiões do Estado terão candidatos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) avaliados pelo Departamento.

Somente no interior, a previsão é de que cerca de 2 mil candidatos passem pela avaliação no mês de novembro. O processo de exames realizado pelo Detran é contínuo e vem evitando a demanda reprimida e possibilitando que os testes sejam realizados periodicamente sem espera por parte dos usuários, como é o caso das avaliações realizadas na sede do Detran em Natal onde o usuário, muitas vezes, consegue agendar e realizar o teste prático no mesmo dia.

O cronograma de exame de direção veicular foi planejado observando a necessidade de abranger todas as principais cidades de cada região, que devem receber também usuários dos municípios circunvizinhos. Os peritos analisam o conhecimento prático de volante dos alunos que já foram considerados aptos nos exames médico e psicológico, e que também já concluíram a carga horária de aulas prática e teórica ministradas pelo centro de formação de condutor de sua escolha.

Para que o candidato seja aprovado no teste é necessário que ele não cometa nenhuma falta eliminatória e que a soma dos pontos negativos seja menor do que três. No caso de reprovação o candidato só poderá repetir o exame decorrido 15 dias da divulgação do resultado.

De acordo com informações coletadas no setor de Estatística do Detran, durante os primeiros nove meses deste ano foram realizados 43.979 testes práticos de direção veicular no Estado. A média mensal deste ano corresponde a 4.886 avaliações. No primeiro semestre de 2017 foram expedidas 12.583 CNHs com registro de primeira habilitação, o que corresponde a 12% das expedições desse tipo de documento no ano. Já a frota atual do estado é de 1.223.900 veículos.

Cronograma de Exame Prático de Direção Veicular – novembro 2017

01/11- São José do Mipibu;

06/11 – Macau;

07/11 – João Câmara;

08/11 – Ceará Mirim;

09/11 – São Paulo do Potengi;

10/11 – Angicos;

13/11 – Patu;

14/11 – Caicó;

16/11 – Jucurutu;

17/11 – Parelhas;

23/11 – Currais Novos;

24/11 – Santa Cruz;

27/11 – Alexandria;

28/11 – Pau dos Ferros;

29/11 – Apodi;

30/11 – Caraúbas.

ASSECOM/RN