Destroços do avião russo são encontrados a 27 metros de profundidade

Várias partes do avião russo Tu-154 que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo foram encontradas nesta segunda-feira (26) a 27 metros de profundidade, indicou à AFP a equipe de mergulhadores do ministério russo de Emergências.

“Partes do avião foram encontradas a 27 metros de profundidade, cerca de uma milha náutica da costa”, declarou uma porta-voz da equipe em Sochi, Rimma Tchernova. As equipes do ministério tentam atualmente localizar precisamente onde estão cada fragmento e seu tamanho, acrescentou.

As agências de notícias russas haviam indicado pouco antes a descoberta da “fuselagem”.

“Neste momento, estudamos a possibilidade de içar o aparelho à superfície. O avião sofreu muitos danos”, explicou à agencia “Interfax” um integrante da operação, segundo a EFE.

