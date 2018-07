DER atua na recuperação da RN-023 atendendo pleito do deputado Ezequiel

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

Em resposta ao requerimento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER – RN) vem fazendo a recuperação da RN-023 que liga Coronel Ezequiel a Santa Cruz e também a Jaçanã, na região do Trairi.

“Operários estão esta semana na manutenção do recapeamento do asfalto da RN-023, estrada que liga as cidades de Jardim de Angicos a João Câmara”, relatou Ezequiel Ferreira, salientando que em recente audiência na Casa Legislativa recebeu o prefeito Cláudio Marques, o Boba (Coronel Ezequiel), o ex-prefeito Esdras Farias (Jaçanã) e vereadores dos dois municípios solicitando essa recuperação que agora torna-se realidade.

Equipe do DER está reparando diversos buracos o que já proporciona melhor acessibilidade e conforto aos motoristas e pedestres que diariamente transitam pela rodovia.

A mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) das Rodovias do Brasil, edição de 2017, mostra que a rodovia estadual que corta os municípios de Lajes Pintadas, Santa Cruz, Coronel Ezequiel e Jaçanã a RN-023, e apesar de ser o único acesso de parte dessas cidades ao polo, Santa Cruz, a qualidade do asfalto e outros quesitos técnicos não atendem ao exigido pelas normas.

A RN-023 liga a divisa da Paraíba/Rio Grande do Norte até o litoral norte, chegando ao município de Touros, passando pela região do Mato Grande. “A importância geográfica da rodovia é notória. Requer melhor atenção do poder estadual, que poderia transformar a via em um acesso importante entre o interior do RN e as rodovias federais 406, 304 e 226”, justifica Ezequiel Ferreira de Souza.