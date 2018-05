Deputados pleiteiam obras em diversas rodovias do RN

Crédito da Foto: João Gilberto

A recuperação da malha viária das vias que cortam o Estado tem sido objeto de requerimentos de diversos deputados, atendendo aos pleitos da população e de algumas cidades e dos produtores que dependem das boas condições das vias para o escoamento da produção e para a circulação de bens e serviços.

Nélter Queiroz (MDB), Vivaldo Costa (PSD), Dison Lisboa (PSD), Hermano Morais (MDB), José Adécio (DEM), Larissa Rosado (PSDB) e Kelps Lima (SDD) solicitaram a autoridades estaduais, após ouvirem pleitos regionais, que sejam realizadas intervenções no sentido de melhorar algumas rodovias, especialmente com o fim do período chuvoso, que agravou alguns prejuízos e depois do qual as obras poderão ser viáveis.

Nélter indicou que a estrada que une Paraú e Assu, a RN-233 precisa de reparos imediatos. Pela via, escoa parte da produção do Vale do Assu. Na mesma região, o deputado José Adécio solicitou a estadualização de rodovia que liga o município de Upanema a Assu. Ainda no Vale, Larissa Rosado indicou a necessidade de haver intervenções na estrada entre Assu e Carnaubais, fortemente afetada pelas chuvas.

Já Dison Lisboa destacou a necessidade de recapeamento na estrada que interliga o centro de Pedra Grande à praia de Enxú Queimado, com impacto para o turismo local. Para o deputado Vivaldo Costa, o Governo do Estado também precisa olhar com atenção para o trecho estadual de Parelhas até a divisa com a Paraíba.

Na faixa leste do Estado, o deputado Kelps Lima pediu atenção sobre a RN-051, em João Câmara, atualmente esburacada e por onde passa considerável fluxo de veículos. Já em Natal, o deputado estadual Hermano Morais pediu agilidade no recapeamento asfáltico da Avenida Moema Tinôco, que está em fase de finalização de suas obras, na zona Norte.