Deputados cobram melhorias na Segurança para municípios do interior

Crédito da Foto: Eduardo Maia

A insuficiência de efetivo, viaturas e estrutura policial em municípios do interior do Estado embasou requerimentos dos deputados Kelps Lima (Solidariedade) e Souza (PHS), direcionados à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed). Já o pleito da parlamentar Cristiane Dantas (PCdoB), também na área da Segurança Pública, busca a capacitação de policiais no combate à violência doméstica.

Kelps Lima solicitou uma viatura e o aumento do efetivo da polícia militar para Serra do Mel e Jaçanã, além da reforma da delegacia deste último município. O deputado justifica seu pleito reforçando que o índice de criminalidade vem crescendo assustadoramente nos municípios. “A polícia militar conta com um efetivo insuficiente e não tem estrutura para combater a criminalidade. Em Serra do Mel, por exemplo, a única viatura que havia disponível foi retirada da cidade”, argumenta Kelps.

O parlamentar Souza também requereu um veículo policial para o município de Serra do Mel. “Uma das principais problemáticas da falta segurança no Estado é a falta de viaturas. A rápida locomoção dos policiais é necessária para a agilidade no atendimento às diligências”, justifica ele.

Na mesma temática, a deputada Cristiane Dantas pleiteou a promoção de curso de capacitação sobre a Lei Maria da Penha para os agentes de segurança (civis e militares) do município de Assú. “Devido ao aumento dos inquéritos relacionados à Maria da Penha na cidade, é necessário capacitar os policiais para atender adequadamente as vítimas de violência doméstica”, explica Cristiane.