DEPUTADO MAIS JOVEM ELEITO EM 2018 É DO SOLIDARIEDADE DE MOSSORÓ E SEMPRE ESTUDOU EM ESCOLA PÚBLICA

Crédito: Jornal de Fato

O deputado mais jovem entre os 24 eleitos em 2018 para Assembleia Legislativa, Allyson Bezerra, de 26 anos, é do Partido Solidariedade de Mossoró.

Oriundo de família humilde, Allyson nasceu na zona rural de Mossoró, estudou a vida inteira em escola pública, formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), onde também fez mestrado em Manejo de Solo e Água e é estudante de direito da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

Antes de se candidatar a deputado, Allyson teve o cuidado de organizar a vida pessoal. Passou em um concurso público, sendo atualmente funcionário da UFERSA, onde também é presidente do Sindicato dos Servidores, e foi aluno da Escola de Jovens Líderes do Partido Solidariedade do Rio Grande do Norte, que ministrou aulas para orientar jovens quadros políticos a entrar na política de forma saudável.

“Um dos nossos focos é estimular os jovens a entrarem na política e mostrar que, como eu, eles não precisam ser de famílias tradicionais para serem vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores. Com esforço pessoal, muito estudo, e foco, dá para fazer política boa e correta no RN”, diz Allyson.