Deputado Ezequiel solicita benefícios para municípios do Seridó e do Agreste

Reativação de funcionamento de junta médica, recuperação de rodovia, extensão de rede de distribuição de água e construção de cisternas em comunidades rurais foram as ações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), encaminhadas na primeira sessão plenária logo após o recesso parlamentar.

De acordo com os requerimentos, vão ser beneficiados três munícipios da região Seridó – Currais Novos, São Vicente e Florânia e um do Agreste – Serra de São Bento. Para Currais Novos, o deputado Ezequiel Ferreira solicitou a reativação da Junta Médica na cidade, para atender todo o Seridó Oriental.

“A reativação da Junta Médica do Estado para beneficiar a população de Currais Novos, que tem em torno de 45 mil habitantes e toda a região Seridó. Hoje quem precisa se submeter à Junta tem que se deslocar a Mossoró ou Natal e o deslocamento gera despesas pessoais”, justifica o deputado.

A BR-226, uma das mais importantes das rodovias federais que atravessam o Estado, está precisando de recuperação do trecho entre Florânia e Currais Novos, e por isso motivou o deputado Ezequiel a solicitar do DNIT a sua recuperação precisa ser executada com máxima brevidade.

Na sua justificativa o deputado registra que a quantidade de buracos no trecho dificulta o tráfego de veículos e em consequência prejuízos para escoamento da produção naquela área.

Para São Vicente, Ezequiel solicitou do Governo do Estado que o município seja incluído na relação dos próximos convênios para construção de cisternas para atender às necessidades das comunidades rurais, onde vivem mais de dois mil habitantes.

Já para Serra de São Bento, na região Agreste, Ezequiel solicitou estudo de viabilidade técnica para a extensão da rede de distribuição de água nas comunidades Serra do Meio, Rajada, Jucá. Umarí e adjacentes.

“Durante muitos anos os investimentos em adutoras se voltaram apenas para as sedes dos municípios, deixando a zona rural sem água. Com o objetivo de inserir essas comunidades no projeto, solicitamos o atendimento dessa reivindicação dos moradores da área rural de Serra de São Bento”, justifica o deputado Ezequiel.