Deputado Ezequiel requer recuperação de trechos rodoviários da região Seridó

Crédito da Foto: João Gilberto

O mau estado da infraestrutura rodoviária é um dos grandes problemas por criar entraves para o escoamento da produção e prejudica a rotina da população de uma região. Preocupado com esse quadro, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), vem reivindicando do Governo do Estado e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) a recuperação da malha rodoviária estadual e das rodovias federais que cortam as regiões do Rio Grande do Norte.

Recentemente o deputado solicitou que sejam vistoriadas e recuperadas as pontes e a própria RN-066 entre os municípios de Parelhas e Equador, na região Seridó, até a divisa com o Estado da Paraíba.

“Tendo em vista a precária situação em que se encontram algumas pontes e a própria rodovia 086, solicitamos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) essa recuperação, para que os motoristas tenham condições de trafegarem com segurança. O trecho de Equador até a divisa com a Paraíba, por onde escoa a produção da região para outros estados, é um dos trechos que mais causam transtornos aos motoristas”, justifica o deputado Ezequiel.

Ainda com relação a essa ação parlamentar pela melhoria das estradas, Ezequiel requereu do DER a recuperação do trecho da RN-087 que liga os municípios de Florânia e Tenente Laurentino Cruz, bem como do DNIT a recuperação do trecho da BR-226 entre Florânia e Currais Novos, na região Seridó.