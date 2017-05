Deputado Ezequiel requer poços tubulares para Santo Antônio, na região Agreste

A área rural do município de Santo Antônio, na região Agreste conta com uma população em torno de nove mil habitantes e por causa da seca que atinge o Estado, há seis anos, as comunidades rurais sofrem com a deficiência do abastecimento de água. Conhecedor desse problema, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) direcionou mais uma ação para àquele município, com o objetivo de amenizar esse problema que prejudica a produção agrícola.

“Encaminhamos requerimento ao Governador Robinson Faria (PSD) e ao secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Ivan Júnior solicitando a perfuração e instalação de poços tubulares nas comunidades Capim Assu, Sítio Laje e Mombuca. Essas comunidades necessitam com mais urgência de água de qualidade”, disse o deputado Ezequiel.

O parlamentar lembra em sua propositura que a chuva deste ano não foi suficiente para o armazenamento de água, capaz de garantir o abastecimento dessas comunidades e recuperar os prejuízos causados pela longa estiagem.

Santo Antônio é o 24º município mais populoso do Estado, com uma população superior a 24 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A vida econômica está voltada para o desempenho da sua pecuária e da produção agrícola. Santo Antônio está distante 70 quilômetros de Natal.