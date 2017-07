Deputado Ezequiel Ferreira pleiteia instalação de restaurantes populares no interior do Estado

Atento à importância em ofertar maior qualidade de vida ao potiguar, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), solicitou ao Executivo Estadual, ao longo dos seis primeiros meses deste ano, a instalação do programa Restaurante Popular nos municípios de Angicos e Florânia, além da reabertura da unidade de Canguaretama. Os pleitos do parlamentar ao Governo do Estado visam assegurar uma política de segurança alimentar e nutricional para a população de menor poder aquisitivo.

“Restaurantes populares são equipamentos públicos de alimentação e nutrição destinados ao preparo de refeições variadas, que são vendidas a preços acessíveis, de forma a garantir à população em situação de vulnerabilidade social, o direito à alimentação adequada”, justifica Ezequiel Ferreira.

Com a entrada em funcionamento dos restaurantes, a população passa a ter acesso a uma refeição diária ao custo simbólico de R$ 1, oferecida de segunda à sexta-feira. A implantação das unidades nos municípios é viabilizada através da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) e segue as normas de segurança alimentar, com cardápio padronizado e balanceado para oferecer refeições de qualidade.

Atualmente, o programa assegura diariamente 23 mil refeições nas 32 unidades populares em 25 municípios potiguares. São eles: Natal, Mossoró, Assu, Caicó, Currais Novos, Macaíba, Pau dos Ferros, Parelhas, Areia Branca, Extremoz, Ceará-Mirim, Macau, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, João Câmara, Parnamirim, Jardim de Piranhas, Canguaretama, Jucurutu, Santo Antônio, São Miguel, São José de Mipibu e Apodi.