Deputado Ezequiel faz reivindicações para municípios da região Agreste

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) em mais uma ação parlamentar voltada para a região Agreste, está solicitando do governador do Estado, Robinson Faria (PSD) e do secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha a retomada das obras dos abatedouros públicos nos municípios de Nova Cruz, Santa Cruz e Taipu. O programa executado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) tem como principal objetivo garantir a segurança alimentar e nutricional da população consumidora dos produtos ali processados.

“No abatedouro modelo da Emater, os bovinos são abatidos com pistola de ar comprimido e os caprinos e ovinos, por meio de choque. A carne após processada passa por um resfriamento que chega a sete graus, antes de ser entregue para a comercialização. O maquinário permite aos criadores fazerem cortes diferenciados na carne, mantendo padrões elevados de qualidade para o consumo”, justifica o deputado.

Outros benefícios foram solicitados para o município de Boa Saúde. Um deles foi a inclusão na relação dos municípios contemplados com ações do programa Agentes do Saneamento, desenvolvido pela Gerência de Qualidade do Produto e Meio Ambiente da Companhia de Águas e Esgotos (Caern) em parceria com secretarias de Saúde dos municípios contemplados com as ações.

“O objetivo é treinar os agentes comunitários de saúde para repassar à população informações sobre o uso racional da água, preservação dos mananciais, esgotamento sanitário e desmatamento. Esses agentes estão em contato diário com a população, cumprindo um papel de liderança fundamental para sensibilizá-la quanto ao dever de preservar o meio ambiente”, justifica o deputado Ezequiel em sua proposição.

Ainda para Boa Saúde, o deputado sugeriu que seja realizado convênio entre o município e o governo do Estado para pavimentação e drenagem de ruas e solicitou um veículo modelo ambulância para atender a uma população de aproximadamente 10 mil pessoas.