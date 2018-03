Deputada Larissa Rosado deixa o PSB depois de 13 anos, para disputar eleições pelo PSDB

Crédito da foto: Carlos Costa CÉSAR SANTOS

A deputada estadual Larissa Rosado saiu do PSB para o PSDB, levando todo o grupo político liderado pela vereadora Sandra Rosado, que também se filiará a sigla tucana.

Larissa deixou o PSB desde sexta-feira da semana passada (23), mas só hoje (28) confirmou a sua saída e o ingresso no PSDB.

Sandra Rosado, que não poderia trocar de partido na chamada “janela partidária”, já que o seu cargo não estará em disputa nas eleições deste ano, pediu e obteve autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN).

O rosadismo estava há 13 anos no PSB. Chegou em 2005, pelas mãos da então governadora Wilma de Faria (falecida em 2017), saindo do PMDB onde grupo estava enraizado há década, sob a liderança do ex-deputado federal Vingt Rosado, pai de Sandra e avô de Larissa.

A transferência do rosadismo para o PSDB foi costurada pelo presidente do partido no RN, Ezequiel Ferreira de Souza, que também é presidente da Assembleia Legislativa. Em janeiro, no período de férias, Ezequiel foi recebido por Sandra e Larissa na casa de praia em Tibau, quando mostram afinidade.

O almoço, que contou com políticos e lideranças regionais, também a presença da prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), com quem o rosadismo iniciou parceria política nas eleições 2016, depois de quatro décadas como adversários.

Rosalba, a princípio, mostra-se simpática ao desembarque do rosadismo no PSDB.

Com a filiação de Larissa Rosado o ninho tucano potiguar passa a ter seis deputados estaduais: Ezequiel Ferreira (presidente), Gustavo Carvalho, Raimundo Fernandes, José Dias e Márcia Maia.

E tem a possibilidade de ganhar mais um deputado estadual até o fechamento da janela partidária. Trata-se de Tomba Faria, que manifestou o desejo de sair do MDB para o PSDB, porém, a sua decisão ainda não tomada.

A filiação de Larissa e Sandra Rosado está marcada para segunda-feira (1º de abril), no auditório do Arituba, em Natal, às 16h. Na ocasião, o PSDB filiará o ex-governador e ex-senador Geraldo Melo, como opção para a disputa majoritária em 2018.