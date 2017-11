Depois de ultimato de FHC, cresce no Planalto movimento para tirar PSDB

Crédito da imagem Último Segundo – iG

Diante do ultimato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que os tucanos desembarquem do governo, cresceu no Palácio do Planalto a pressão pela saída imediata do PSDB, inclusive do primeiro escalão.

A avaliação de interlocutores próximos do presidente Michel Temer é que não dá mais para fazer um enorme esforço para manter o espaço dos tucanos no governo, quando o próprio PSDB já pressiona pelo desembarque.

Como revelou o Blog, houve grande surpresa no Planalto com o artigo de Fernando Henrique no jornal “O Globo” em que ele pregou a saída imediata do PSDB do governo. Segundo relatos, Temer ficou extremamente contrariado com o gesto do ex-presidente. Principalmente, porque tem enfrentado forte tiroteio de partidos da base para diminuir o espaço dos tucanos.

“Os aliados cobram uma repactuação do espaço no governo. E querem a saída do PSDB, principalmente depois que mais da metade da bancada tucana votou contra Temer na segunda denúncia”, disse ao Blog um auxiliar próximo. “Não adianta fazer esforço para manter o PSDB contra a posição de toda a base, quando o próprio partido não quer”.

Por esses relatos, Temer não quer mais ser surpreendido pelos tucanos. Se ficar claro que o PSDB vai mesmo desembarcar, ele quer se antecipar ao movimento.

Gerson Camarott