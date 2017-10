Depoimento emocionante da noiva que ficou viúva minutos antes do casamento

A fatalidade que tirou a vida de Carlos Adriel Mendes da Silva em Baraúna no último sábado, 21, interrompeu também os sonhos da jovem Paloma Ismaelly, sua noiva, que disse não está acreditando no que está acontecendo. Nas redes sociais, a jovem fez um relato super-emocionante.

“Acordar e perceber que não é só um pesadelo tá sendo uma das piores sensações que já senti. Eu sempre achei que essas coisas só pudessem acontecer em filmes daqueles que todos odeiam o final.

Deus sabe o quanto sonhamos com o nosso casamento, foram incontáveis dias de ansiedade, nervosismo e preparação pra esse dia que seria o mais feliz das nossas vidas, mas infelizmente o sonho foi interrompido, interrompido e não acabado porque eu sei que um dia eu te verei novamente, te abraçarei forte como fazíamos todos os dias e vou dar aquela brigadinha de leve por ter me deixado te esperando quando deveria ter sido o contrário, a noiva é a única que pode atrasar, lembra?!

Obrigada meu amor, obrigada por ter me permitido te conhecer, por ter feito da minha família a sua também, por fazer de mim a sua melhor amiga e por ter me mostrado que você me amou durante cada segundo da sua vida.

Eu não tive a oportunidade de ser conhecida como sua esposa diante dos homens, mais nós dois sabíamos que nossa relação ia bem além de qualquer status, nós já éramos casados pelo nosso amor, pela nossa cumplicidade que sempre foi imensa.

Eu me conformo em saber que nós vivemos intensamente cada momento, nosso amor foi vivido todos os dias por nós dois da forma mais linda possível e eu vou continuar sentindo ele aqui todos os dias !

Eu te amo meu primeiro amor, dono do meu primeiro beijo ,o protagonista da minha história de amor preferida! Estarei te esperando pra realizarmos nosso sonho, até breve meu noivo lindo. Te amo daqui até o céu“.