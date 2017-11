Departamento de Letras do CERES reabre inscrição para especialização em LIBRAS

Crédito da imagem: Anote RN

O Departamento de Letras do CERES reabriu na última terça-feira, 14, as inscrições para o Curso de Especialização em Libras. Os interessados tem agora até o próximo dia 27 de novembro para fazer a inscrição on-line através do endereço HTTP://sigaa.ufrn.br, através do caminho processo seletivo, processos seletivos Lato Sensu. Neste mesmo endereço, o candidato tem acesso ao edital completo.

Serão oferecidas duas turmas, uma em Natal e outra em Currais Novos, ambas com 50 vagas. O investimento consta de Taxa de matrícula, no valor de cem reais, além de 18 parcelas de R$ 250,00. As aulas iniciam no dia 02 de dezembro de 2017, com freqüência quinzenal, nos períodos vespertino e matutino, e a especialização tem previsão de término para junho de 2019.

ASCOM – Reitoria/UFRN