Departamento de Geografia inicia comemoração dos 60 anos do curso

Créditos das Fotos: Cícero Oliveira

As conquistas e a contribuição do Departamento de Geografia para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foram ressaltadas na solenidade de abertura em comemoração aos 60 anos do curso de Geografia, vinculado inicialmente à Faculdade de Filosofia de Natal e posteriormente incorporado à UFRN, em 1963, quando originou o atual Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). O evento “A Geografia faz história: 60 anos de mudança” teve início nesta segunda-feira, 16, no auditório da Reitoria, e segue até o dia 18 com palestras, mesas redondas, lançamentos de livros e homenagens aos egressos.

O chefe do departamento, professor Celso Donizete Locatel, citou o reconhecimento em nível nacional do trabalho desenvolvido na UFRN, que oferece graduação em Geografia nos modos licenciatura e bacharelado. A pós-graduação se destaca pelas opções de mestrado acadêmico e profissional, além do doutorado com conceito elevado para 5 na última avaliação quadrienal da Capes. A reitora da universidade, Ângela Maria Paiva Cruz, lembrou alguns nomes de professores importantes para a consolidação do curso, cuja história administrativa e acadêmica é marcada por crescimento com qualidade, assim como impacto social importante em pesquisas e projetos de extensão como o programa Trilhas Potiguares.

“Desejo vida longa ao curso, para tanto, peço às novas gerações que avancem nos projetos e não deixem arrefecer o ânimo dos fundadores. Fica o desafio de trabalhar pela qualidade cada vez mais elevada em todos os níveis de atuação”, frisou Ângela Paiva. A solenidade foi seguida pela palestra “Por uma geoeconomia política no Brasil no contexto sul”, ministrada pelo professor Carlos Antônio Brandão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Também estiveram presentes na abertura a diretora e o vice-diretor do CCHLA, Maria das Graças Soares e Sebastião Faustino, além dos pró-reitores de Graduação e Pós-Graduação, Maria das Vitórias Vieira e Rubens Maribondo.

ASCOM – Reitoria/UFRN