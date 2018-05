Departamento de Comunicação da UFRN recebe inscrições para Semana de Jornalismo

ASCOM – Reitoria

O Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) recebe até o dia 20 de Maio, as inscrições para a Semana de Jornalismo 2018. O evento é aberto para todos os públicos.

A Semana de Jornalismo acontece entre os dias 23, 24 e 25 de Maio, o tema da edição deste ano é Fake News e a Era da Pós-Verdade. A temática em questão abre uma discussão sobre as noticias falsas que circulam na rede, dentro de uma conjuntura em que a sua proliferação se torna uma ameaça ao ofício jornalístico, tornado responsabilidade de toda uma comunidade refletir, educar e combater tal prática de criação e divulgação das chamadas fake news.

O evento é uma experiência de aprendizado e interação que reúne profissionais, docentes e estudantes do Jornalismo para discutir um tema em destaque na área. A conferência principal da programação contará com a presença da jornalista Cynara Menezes e acontece no auditório do Departamento de Educação Física, às 19h. Mais detalhes da programação podem acessados no link bit.ly/2Kkro7n

Os interessados em participar no evento devem se inscrever no site da Semana de Jornalismo que pode ser acessado no link bit.ly/2Gc6vsK e posteriormente preencher os dados nos formulários em cada oficina que queria participar. Outras informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo email semanadejornalismoufrn@gmail.com ou pelas redes sociais do evento no Facebook bit.ly/2jYSWUB