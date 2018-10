Demandas da população curraisnovense podem ser informadas diretamente à “Ouvidoria Municipal”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Instrumento democrático e importante para a solução de reivindicações da população, a Ouvidoria Municipal de Currais Novos atende diariamente as solicitações de demandas em diversos setores, desde saúde, até serviços urbanos como a limpeza. De acordo com o Ouvidor, Macêdo, a Ouvidoria conta com canais diretos em que a população pode entrar em contato para criticar, denunciar, reivindicar, solicitar, elogiar e sugerir alguma ação ao município. “A Ouvidoria funciona de segunda à sexta das 7h às 13h na primeira sala térrea do antigo SESI, além de disponibilizarmos o telefone (84) 3405-2715, emailouvidoriapmcn@gmail.com e a FAN PAGEwww.facebook.com/OuvidoriaMCN/ para recebermos as reivindicações e encaminhá-las para as secretarias”, comentou.

A Ouvidoria é o principal canal de atendimento às demandas da sociedade junto ao município.