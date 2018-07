Delegacias de Mossoró estão fechadas, exceto a de Plantão, diz sindicato

Crédito das Fotos: Marcos Garcia

Por conta da Operação Zero deflagrada pelos policiais civis nesta sexta-feira, 13, todas as delegacias de Mossoró estão fechadas, exceto a de Plantão. A informação foi repassada a reportagem do DE FATO.COM pelo segundo vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte (Sinpol-RN), Ailson Rodrgiues.

Segundo Rodrigues, o atendimento só será retomado na próxima segunda-feira, 16. “O atendimento nas delegacias só retornam na próxima segunda-feira. Por conta da questão de flagrantes, somente a Delegacia de Plantão está funcionando hoje”, frisou ele que informa ainda que as delegacias de Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado e Upanema também estão fechadas.

Em Natal, a informação é de que todas as delegacias estão fechadas, inclusive as de Plantão não estão atendendo a população.

A categoria reivindica do Governo do Estado o pagamento do 13º salário (2017) dos Policiais Civis, pagamento dos pensionistas da Polícia Civil, o pagamento das promoções, incluindo retroativos, a reestruturação das delegacias, bem como o cumprimento do Termo de Acordo assinado pelo governador ainda em janeiro, e a retomada das negociações do projeto de reestruturação dos Servidores da Sesed.

“Infelizmente, o Governo não tem tratado os Policiais Civis como tem atendido outras categorias da Segurança Pública. A prioridade tem sido investir em propaganda de ostensividade para tentar enganar a população e esconder o verdadeiro problema da Segurança, que é a falta de investimentos em ferramentas de investigação e inteligência policial”, comenta Nilton Arruda, presidente do SINPOL-RN.

A paralisação teve início por volta das 7h e se estenderá até às 17h.