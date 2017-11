Defesa Civil Estadual reúne responsáveis por chafarizes para planejar ações da Operação Vertente II

Jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Defesa Civil Estadual em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento (SEMAAB) se reuniu na manhã desta quinta-feira (30) no auditório da AMSO com os responsáveis pelos 51 chafarizes instalados pela Operação Vertente no município. A Secretária Municipal da SEMAAB, Fátima Barros, e a coordenadora da secretaria, Diana Almeida, também participaram da reunião.

Entre os temas abordados na reunião foi discutido uma maneira mais prática para o abastecimento dos chafarizes a partir de um ponto de captação mais próximo de Currais Novos, que seria no Açude Boqueirão, em Parelhas, o que melhoraria o abastecimento. Atualmente, os 11 carros da operação são abastecidos em Vera Cruz, próximo à Macaíba, o que dificulta uma regularidade maior no transporte da água. A Defesa Civil reforçou a importância da fiscalização, pelos moradores, dos chafarizes, e a forma correta da distribuição da água.