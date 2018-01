Defensor Público-Geral do Estado para o biênio 2018-2019 é empossado

Rayane Guedes, Assessoria de Imprensa – Defensoria Pública do RN

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte empossou, nesta quinta-feira (11), o novo Defensor Público-Geral do Estado, Marcus Vinicius Soares Alves. A sessão solene realizada na Escola de Governo, contou com a participação de diversas autoridades. O novo gestor do órgão assumirá ao cargo pelo biênio 2018-2019.

Inicialmente presidindo a solenidade, a então defensora pública-geral, Renata Alves Maia, agradeceu o apoio de todos – servidores, estagiários, defensores e representantes do legislativo e executivo – durante os dois anos em que esteve a frente da instituição. Ao defensor público Clístenes Gadelha, membro do Conselho Superior da Defensoria Pública, coube a realização do discurso de saudação. Em suas palavras, o defensor registrou os votos do conselho de sucesso e parceria para o novo gestor.

Em seu discurso de posse, Marcus Vinicius convocou servidores e estagiários a unirem-se. “Com a força e união de todo o grupo, trilharemos com resiliência e coragem o caminho que leva à liberdade e igualdade de direitos”, afirmou. O novo Defensor Público-Geral do Estado é natural de Natal, graduado em direito e pós-graduado em gestão pública e atuou como defensor público desde 2011, tendo passagem nas áreas criminal, defesa da mulher vítima de violência e cível.

Marcus Vinicius Soares Alves registrou os avanços conquistados na gestão passada, na qual atual como subdefensor público-geral, quando foram empossados 22 novos defensores públicos. A instituição começa essa nova etapa com a implantação de 4 novos núcleos, estando agora presente em 13 das 59 comarcas existentes no Estado.

Presente na solenidade, o Governador do Estado registrou sua satisfação em colaborar com a expansão da Defensoria Pública nos últimos anos. O Governador foi o responsável pela escolha do novo Defensor Público-Geral a partir de uma lista tríplice eleita pelos defensores públicos estaduais. Com mais de 90% dos votos válidos, Marcus Vinicius Soares Alves foi o eleito pelo Governador. “Ratificando a escolha democrática, o sentimento da maioria, nomeei o Dr. Marcos Vinicius. E foi uma escolha fácil. Primeiro, pela minha essência democrática e, segundo, pelo perfil deste defensor”, afirmou o governador Robinson Faria.