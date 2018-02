Decreto que cria Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado é publicado

Crédito da foto: www.viajeabril.com.br

O Governo do Rio Grande do Norte publicou nesta sexta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado (DOE) o decreto que cria a Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado. Na última quinta-feira, 22, Robinson Faria regulamentou a medida.

O local que possui mais de 16 hectares de extensão e abriga biomas da caatinga, campos dunares, tabuleiros costeiros e estuários. As Dunas do Rosado fica entre os municípios de Porto do Mangue e Areia Branca.

O processo de criação da APA levou 12 anos, após o Idema cumprir todos os procedimentos necessários para atender à legislação nacional. A regulamentação garante a preservação e o desenvolvimento sustentável da região.

O Idema realizou estudos técnicos ambientais e promoveu audiências com a comunidade antes da regularização.