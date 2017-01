Decreto da prefeitura de Lagoa Nova suspende gratificações de servidores municipais

A prefeitura de Lagoa Nova publicou no último dia 3 de janeiro um decreto que atinge diretamente diversos servidores e setores que compõem a máquina pública. O decreto suspende as gratificações até a conclusão do recadastramento e dá outras providências.

De acordo com a publicação o “corte” é devido o fim do prazo do recadastramento, data a partir da qual será analisada a situação de regularidade da concessão de cada gratificação em particular, oportunidade em que será, paulatinamente, reimplantada.