De 13 a 17 de novembro acontecerá a I Semana de Neonatologia e Prematuridade do HUAB

Dentro de um mês repleto de atividades a serem desenvolvidas pelo Hospital Universitário Ana Bezerra, será realizada a I Semana de Neonatologia e Prematuridade do HUAB.

A programação inicia com a apresentação do funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, a ser inaugurada no dia 17, atividade que será oferecida nos três turnos.

Haverá ainda sensibilização sobre o método KANGURUH, Palestra sobre medidas preceptivas de lesão por pressão e avaliação de risco em neonatologia, uma aula inaugural da Unidades de Cuidados Intensivos e Semi Intensivos do HUAB.

O encerramento da semana, no dia 17 será em grande estilo com a cerimônia de inauguração da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e das novas instalações da Enfermaria da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher do HUAB. O evento contará com a presença de diversas autoridades, como a Reitora da UFRN, Professora Ângela Paiva Cruz, do Presidente da Ebserh, Kleber Morais, Prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa, da Superintendente do HUAB, Maria Cláudia Rubim, entre outras.

I SEMANA DE NEONATOLOGIA E PREMATURIDADE

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA

13 A 17/11/2017

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

13/11/2017

APRESENTAÇÃO TEMA: COMO FUNCIONA A UTIN HUAB?

LOCAL: Auditório Manoel Vilaça – HUAB

Horário: Manhã – 10h00 / Tarde – 14h30 / Noite – 20h00

14/11/2017

SENSIBILIZAÇÃO DO MÉTODO KANGURUH

LOCAL: Auditório Manoel Vilaça

Horário: Manhã 08h00 as 12h00

MEDIDAS PRECEPTIVAS DE LESÃO POR PRESSÃO E AVALIAÇÃO DE RISCO EM NEONATOLOGIA

LOCAL: Auditório Manoel Vilaça – HUAB

Horário: Tarde 13h00 as 15h30

Palestrante: Enfª Me. Cecília Olívia Paraguai de Oliveira Saraiva

Vice-líder da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRAENSP (Núcleo Natal/RN)

Coordenadora da Comissão Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH)

15/11/2017

FERIADO

16/11/2017

AULA INAUGURAL DA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI INTENSIVOS HUAB

LOCAL: Auditório Manoel Vilaça – HUAB

Horário: Tarde 14H00

Palestrante: Anna Christina do N. Granjeiro Barreto

Médica Pediatra Neonatologista da Maternidade Escola Januário Cicco

17/11/2017