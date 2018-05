“Currais Rock” acontece neste sábado, 26, na Praça Tetê Salustino

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O festival de rock n’roll “Currais Rock” acontecerá neste sábado, 26, a partir das 21h na Praça Tetê Salustino (Praça da Rodoviária) com um line-up que reúne bandas de Currais Novos e de outras cidades como Caicó. Se apresentarão no palco do anfiteatro as bandas BioR, Sertão Sangrento, Uma Banda Sem Você e Silver Fake.