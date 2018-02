Currais Novos tem o 4º melhor atendimento entre os Centros de Referência Especializado de Assistência Social do RN

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS) iniciou esta semana uma série de visitas aos municípios potiguares que obtiveram as melhores e piores notas no Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência da Assistência Social (IDCRAS) e no Indicador de Desenvolvimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (IDCREAS). No RN, 13 municípios tiveram os melhores índices no IDCREAS e 9 ficaram abaixo da média. Currais Novos obteve o 4ª melhor atendimento entre os CREAS do Rio Grande do Norte, e ficou acima da média no atendimento do CRAS. “Parabenizo os nossos profissionais e servidores da Assistência Social de Currais Novos e também o trabalho realizado pelos secretários Luciano Oséas e Mércia e toda equipe gestora”, comentou o Prefeito Odon Jr. De 0 à 5 na nota do IDCREAS, Currais Novos obteve a nota 4,33, ficando abaixo apenas das notas de Natal (5), Extremoz (4,67) e Ouro Branco (4,67).

Os índices IDCREAS e IDCRAS são indicadores que medem a qualidade do funcionamento e dos serviços realizados nas unidades locais da Política da Assistência Social que são os CRAS e CREAS. Entre os critérios de avaliação estão: estrutura física, serviços e benefícios e recursos humanos.