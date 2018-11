“Currais Novos tem muito que agradecer”, diz Prefeito Odon Jr aos Médicos Cubanos

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 23, com cinco dos sete médicos cubanos que atuaram na rede de atenção básica do município nos últimos anos, e de forma oficial, agradeceu à cada um pela “imensa contribuição à saúde dos curraisnovenses”. O encontro contou com a presença dos médicos Drª Nuris, Drª Yasmisel, Drª Lisandra, Drª Daime e Dr Javier, as médicas Drª Daniurkis e Drª Karena já retornaram à Cuba. O secretário municipal de saúde, Luciano Oséas, Sônia e Alana (Equipe técnica da SEMSA), e o secretário Rodolfo Lucena (Gabinete), também acompanharam a reunião.

Para o Secretário Municipal de Saúde, Luciano Oséas, o momento era para agradecer e reconhecer o excelente trabalho em prol da população curraisnovense. “Nosso sentimento é de agradecimento pela ajuda de vocês à nossa população que tanto reconhece o bom trabalho que desempenharam no nosso município”, comentou. A profissional com mais tempo de atuação no município, Drª Nuris, agradeceu o reconhecimento e recordou o motivo que a fez vir trabalhar no Brasil. “Deixamos nossa família não por dinheiro, mas para ajudar, e buscamos atender a população que mais necessitava”, disse, e desejou que os novos médicos contribuam da mesma forma que eles ajudaram ao povo de Currais Novos.

Os sete médicos cubanos encerraram suas atividades no município na última terça-feira, 20, e devem retornar à Cuba até início de dezembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma equipe técnica do município está planejando a melhor forma de sanar a ausência destes profissionais através de remanejamento de outros médicos para as UBS’s que ficaram sem atendimento.