Currais Novos será um dos municípios contemplados com a Regularização Fundiária Rural

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O município de Currais Novos será um dos oito municípios do Rio Grande do Norte que serão contemplados com a “Regularização Fundiária Rural” e com novos cadastramentos de terras. A notícia divulgada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (22), foi comemorada pelo Prefeito Odon Jr. “Em 2013, durante a entrega das máquinas do PAC II, cobrei do Ministério do Desenvolvimento Agrário esta ação. Em 2014 realizamos uma grande audiência pública na Câmara Municipal com a presença de Associações, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e no ano passado, já como Prefeito, estive em Natal em reunião na Secretaria Estadual de Reforma Agrária com o Secretário Raimundo Costa que nos deu garantias da inclusão de Currais Novos nesta regularização”, comentou o Prefeito.

Dentre os benefícios da regularização fundiária e a emissão e entrega de títulos de terra para o agricultor familiar, a oportunidade de o trabalhador rural acessar políticas públicas importantes para o desenvolvimento no campo, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A regularização fundiária rural beneficiará os municípios de Currais Novos, Monte Alegre, Jundiá, Jardim do Seridó, Japi, Coronel Ezequiel, Monte das Gameleiras e São Bento do Trairi, e contemplará 4.292 famílias. “Agradeço ao Governo do Estado por atender nosso pleito e ao Secretário Raimundo Costa (SEARA) por ter se empenhado nessa questão”, disse Odon Jr.