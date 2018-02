Currais Novos será beneficiada com o Programa de Regularização Fundiária Rural

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação – foto/Demis-Roussos

O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, assinaram na manhã desta terça-feira (27) no auditório da Governadoria em Natal, o termo de adesão de Currais Novos ao Programa de Regularização Fundiária Rural, que deverá beneficiar centenas de famílias no município com a titulação da terra. Esta ação faz parte do convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA) e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) do Governo Federal. “Essa foi uma luta que iniciou quando estive vereador e realizei uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Currais Novos mobilizando sindicatos e associações rurais da importância dessa ação”, disse o Prefeito Odon Jr. O Governador Robinson Faria e prefeitos de diversos municípios também participaram da solenidade.

O Programa de Regularização Fundiária Rural contemplará os municípios de Monte Alegre, Jundiá, Currais Novos, Jardim do Seridó, Japi, Coronel Ezequiel, Monte das Gameleiras e São Bento do Trairi. De acordo com o Secretário da SEARA, Raimundo Costa, serão beneficiadas 4.292 famílias de agricultores familiares num total de 212.501 hectares.

A Regularização Fundiária concede segurança jurídica e a oportunidade de o trabalhador rural acessar políticas públicas importantes para o desenvolvimento no campo, como por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para financiar atividades de investimento e custeio de produção em sua terra.