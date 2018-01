Currais Novos será a única cidade do RN à receber o projeto “VER-SUS”

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Experimentar novos espaços de aprendizagem no cotidiano do serviço de atenção básica e especializada de saúde é uma das fontes do projeto “VER-SUS”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida, Rede Governo Colaborativo em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UNE, CONASS e CONASEMS, e que no Rio Grande do Norte acontecerá exclusivamente em Currais Novos entre os dias 18 e 25 deste mês. O projeto “VER-SUS JUREMA” idealizado na proposta currais-novense, tem coordenação da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Escola Multicampi de Medicina da UFRN, FACISA UFRN, Residência UFRN e alguns movimentos sociais.

O projeto em Currais Novos possibilitará à cerca de 40 pessoas, entre estudantes da área da saúde, residentes e integrantes de movimentos sociais de diversos lugares do país, a despertarem uma nova visão ampliada do sistema de saúde, e os grupos sociais escolhidos para serem acompanhados serão: Comunidade Quilombola “Negros do Riacho”, Comunidade Cigana e alguns terreiros de matrizes africanas. De acordo com Paula Érica, Articuladora das redes de proteção à saúde no município, o projeto será importante para que os integrantes possam observar as vivências e realidades do SUS, além de interagirem com estes grupos. “É preciso inserir esses grupos num cuidado especial quanto à saúde, e nosso projeto foi escolhido entre tantos por esta abordagem, o que será muito importante”, comentou. Todos os participantes ficarão acomodados durante o período do projeto no Centro Pastoral “Dom Heitor de Araújo Sales”/Paróquia da Imaculada Conceição, e na manhã da próxima sexta-feira, 19, os integrantes participarão de uma recepção na Secretaria Municipal de Saúde.