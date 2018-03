Currais Novos sediou 34ª reunião do Polo Seridó de Turismo

Crédito: Jornalista João Bezerra

O Conselho de Turismo do Polo Seridó se reuniu nesta quinta-feira (22) em Currais Novos para discutirem, entre diversos assuntos, a interiorização do turismo, o calendário 2018 de ações e eventos da SETUR/EMPROTUR, e campanhas de promoção turística para a região. A 34ª reunião aconteceu no auditório da CDL e contou com a presença dos Prefeitos Odon Jr (Currais Novos) e Sérgio Fernandes (Serra Negra), representantes da Secretaria Estadual de Turismo, coordenadores e técnicos da SETUR, membros do Conselho de Turismo do Polo Seridó, representantes dos municípios do polo, convidados, estudantes do curso de Turismo da UFRN, e entidades.

O Prefeito Odon Jr destacou as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Currais Novos para o desenvolvimento do turismo no município. “Temos um calendário turístico importante e estamos apoiando os eventos e, assim, gerando renda e fortalecendo nossa economia”, comentou o Prefeito. Durante a reunião, a coordenadora operacional do Geoparque Seridó, Janaína Medeiros, apresentou o projeto “Geoparque Seridó: Um olhar no âmbito educacional”, que foi desenvolvido com alunos da Escola Municipal Ausônio Araújo, que aprenderam sobre a história, curiosidades e a importância do Geoparque para o turismo na região.

No encontro também foram apresentados o Calendário 2018 de ações e eventos da SETUR/EMPROTUR; calendário de eventos de Currais Novos; apresentação do inventário turístico de Florânia; resultados da intervenção turística do Polo Seridó, entre outros temas.