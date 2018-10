Currais Novos sediará “I Encontro Geoparque Seridó” nos dias 08 e 09 de novembro

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação/foto: Cânion dos Apertados: Eugênio Oliveira

Currais Novos será sede nos dias 08 e 09 de novembro do “I Encontro Geoparque Seridó: do sonho à realidade”, evento científico que acontecerá no CERES local da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que debaterá sobre o “Projeto Geoparque Seridó”, Geoparques no Brasil e Desenvolvimento Regional.

De acordo com a coordenação do evento, o encontro contará com palestras, painel de dissertações e apresentações culturais, além de visitas técnicas aos geossítios de Currais Novos como o “Cânion dos Apertados” e a Mina Brejuí. Dentro da programação, palestras com representantes do Geoparque Araripe (CE), e dos Projetos de Geoparques do Seridó (RN), Caminhos Cânions do Sul (RS e SC), e Cariri (PB).

O Evento é uma realização da UFRN através do curso de Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Proex, Propesq, Programa de Qualificação Profissional e Desenvolvimento Regional do Seridó Potiguar (Qualistur) e Projeto Geoparque Seridó. Mais informações e inscrições no sitehttps://www.encontrogeoparqueserido.com/