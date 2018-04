Currais Novos receberá etapa do Rally RN 1500 nos próximos dias 14 e 15

Crédito das fotos: Doni Castilho/Dfotos)

Currais Novos será uma das paradas obrigatórias de uma das mais importantes provas de Rally do país, o “Rally RN 1500”, que neste ano celebra sua 20ª edição numa prova de mais de 800km entre os dias 11 e 15 de abril. Na manhã desta terça-feira (03), o Prefeito Odon Jr se reuniu com o diretor geral da competição, Kleber Tinoco, e com a produtora Valéria Costa, para definirem o apoio do município ao Rally. “Este é um importante evento para a nossa cidade, e a Prefeitura é parceira da competição”, disse o Prefeito, que ressaltou a importância do evento para o turismo local.

A reunião também contou com a presença dos secretários Ana Albuquerque (Turismo), Fátima Barros (Agricultura), Luciano Oséas (Saúde), e Lucas Galvão (Obras), dos coordenadores Socorro Góes (SEMTUR), Diana Almeida (SEMAAB), Wilton Júnior (SEMTHAS), e Andrezza Maiara (Engenheira Ambiental).

O 20º Rally RN 1500 é válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Off-Road para carros, motos, quadriciclos e UTVs, e é organizada pela KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo e Confederação Brasileira de Automobilismo. Currais Novos receberá a terceira etapa na competição no próximo dia 14, e no dia 15, os competidores largam em direção à Bom Jesus.