Currais Novos recebe Sesc Saúde Mulher

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Currais Novos para ficar 47 dias na cidade. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde feminina serão realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação acontecerá no dia 06 de junho, às 19h, na Av. Teotônio Freire, 346-460, Manoel Salatino, onde a unidade permanecerá até o dia 10 de agosto.

A meta do projeto é realizar 2.368 exames, sendo destes 1.184 mamografias e 1.184 preventivos (também conhecidos como Papanicolau). Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde.

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. O horário de funcionamento da unidade é às segundas-feiras, das 10h às 12h, e das 13h às 17h; terças, quintas e sextas-feiras das 8h às 12h e das 13h às 17h. Em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, as quartas-feiras terão horário estendido para atender às trabalhadoras do comércio e às comerciantes: será das 12h às 20h.



Sobre o projeto

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 16.160 mamografias e 20.949 preventivos, além de 126.884 ações de educação em saúde. Destes atendimentos, foram detectadas em 757 mulheres alterações a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo estas encaminhadas ao serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento.