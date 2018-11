Currais Novos recebe o “Ônibus Lilás” durante “Jornada Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação/(Foto: Divulgação)

A Programação da “Jornada Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher” que teve início em outubro e se estenderá até o próximo dia 26 de novembro em Currais Novos, está realizando diversas ações com o objetivo de fortalecer a rede intersetorial de políticas públicas com o intuito de criar um fluxo de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, e dentre estas ações está o “Ônibus Lilás”, que estará no município nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21) realizando diversos atendimentos às mulheres.

Nesta terça o Ônibus estará no Povoado da Cruz e amanhã (quarta) no Bairro Dr. José Bezerra de Araújo, em frente à Creche “Professor Salu”. De acordo com a SEMTHAS, o ônibus ofertará: atendimento psicossocial, orientação jurídica, testes rápidos de sífilis, HIV e Hepatites, orientações à saúde da mulher, além de realizar rodas de conversa com a temática da violência contra a mulher. O grupo de adolescentes da RPTV apresentará a peça teatral “Des Respeito”, que também aborda o tema central da discussão.

A ação é da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) e CREAS, com a parceria dos CRA’s, Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Residência Multiprofissional da UFRN, Secretaria Municipal de Saúde (NASF e Unidades Básicas de Saúde), RPTV e Secretaria Municipal de Educação.