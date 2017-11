Currais Novos realizará mobilizações do “Dia de Ação de Graças” no próximo dia 23

O próximo dia 23 de novembro será de mobilizações com o intuito de agradecer, evidenciar as ações positivas de 2017 e fortalecer a cultura de paz em Currais Novos durante a programação do “Dia de Ação de Graças”, que neste ano celebra sua 7ª edição e que terá diversas ações com o objetivo principal em agradecer. O Prefeito Odon Jr se reuniu na manhã desta sexta-feira (10) com o Comitê Local do Dia de Ação de Graças, que conta com a participação do Juiz de Direito Dr. Marcus Vinícius, a empresária Loura, Ana Paula Lopes, Maria Aparecida “Dadá” e Francisco Hipólito. Os secretários municipais Francisco Medeiros (Gabinete) e Ana Albuquerque (Turismo), e a assessora técnica da SEMTUR, Janaina Medeiros, participaram da reunião.

Para o juiz Dr. Marcus Vinícius, o “Dia de Ação de Graças” é um momento especial de agradecimentos. “Temos que mostrar as ações positivas e agradecer por tudo, e este dia é muito especial”, comentou. De acordo com a Presidente Eleita do Comitê, Maria Aparecida “Dadá”, é muito importante a participação da população nas ações de ação de graças. “A programação tem início pela manhã com cada instituição realizando seu momento de agradecimento, e a partir das 17h30 na Praça Cristo Rei, acontecerá ato ecumênico, apresentações culturais, música na praça, entre outras ações”, comentou. A novidade para este ano será a “1ª Corrida de Ação de Graças”, que percorrerá as principais ruas da cidade. O Prefeito Odon Jr reforçou o apoio da Prefeitura na realização das ações. “Será um momento de unirmos a cidade e agradecermos à Deus pelo ano e pelas coisas boas que aconteceram e, assim, preservarmos a cultura de paz da nossa cidade”, comentou.