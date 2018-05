Currais Novos realiza mobilizações nesta sexta, 18 em alusão à Campanha “Faça Bonito”

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Alertar a população sobre a exploração e abuso de crianças e jovens é a principal luta da Campanha Nacional “Faça Bonito”, que realiza em todo o país nesta sexta-feira, 18, o “Dia D” de mobilizações com o intuito de chamar a atenção da sociedade sobre os direitos das crianças e jovens e proteger este público dos maus tratos e abusos. Em Currais Novos a abertura aconteceu nesta manhã em frente à Prefeitura Municipal e contou com a participação de autoridades, crianças e adolescentes, alunos do projeto AABB Comunidade, servidores da saúde, educação e assistência, e comunidade.

Em discurso, o Prefeito Odon Jr destacou a importância da campanha. “Muito importante esta mobilização para conscientizar nossa sociedade sobre este tema, e buscarmos sempre proteger nossas crianças e jovens”, comentou. A campanha também realizará às 15h na Praça Cristo Rei uma mobilização social em alusão ao “Dia D”. O “Faça Bonito” é realizado pela SEMTHAS através do CREAS e conta com o apoio dos CRA’s – Centros de Referência de Assistência Social, PROERD, Conselho Tutelar, Residência Multiprofissional UFRN, NASF, e secretarias municipais de saúde e educação