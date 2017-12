CURRAIS NOVOS GANHA HOSPITAL-DIA NA CLÍNICA CEOM E DEVERÁ REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

A cidade de Currais Novos, ganhou na noite de ontem (19) um serviço pioneiro na região do Seridó, que é o Hospital-Dia. O moderno espaço é mais um serviço oferecido pela Clínica CEOM (Centro de Especialidades Odotomedica). A inauguração contou com a presença dos fundadores da clínica Dra. Roseanne Christine (Ginecologista/Obstetra), Dr. Rinaldo Régis Batista (Ultrassografista/Clínica Médica) e a Dra. Maria de Fátima Azevedo Batista (Cirurgiã-dentista/Endodontia), além de familiares, amigos, autoridades e boa parte da classe médica. Após as palavras de abertura o padre Sandoval abençoou as instalações que oficialmente foi entregue.

*Durante a cerimônia Dra. Roseanne anunciou que o centro cirúrgico receberá o nome do seu pai, Dr. Rinaldo Batista, que é um apaixonado por cirurgia.* Nascido no município de Santa Luzia PB, o médico é filho de agricultores e exerce a medicina há 39 anos. *“Continuo com disposição, zelo e vibrante com a medicina como se fosse exerce-la em meu primeiro dia. Receber esta homenagem é o coroamento de uma luta árdua e apaixonante numa vida que tenho dedicado a medicina”.*

Com espaço físico próprio o Hospital-Dia deverá realizar cirurgias de pequeno e médio porte. Alinhado com o que há de mais moderno em tecnologia o local receberá médicos e profissionais das mais diversas áreas da saúde, que terão a possibilidade de realizar vários tipos de procedimentos. A estrutura disponibiliza uma sala de cirurgia e sala de recuperação, além de leitos para observação.

*“Nossa família está muito feliz em estarmos trazendo para Currais Novos e o Seridó este serviço do Hospital-Dia junto a Clínica CEOM. Todos os pacientes irão ganhar, pois o que percebemos diariamente são as pessoas precisando realizar vários procedimentos e não encontrando por aqui. Nosso objetivo maior é ter esta resolutividade aqui. Espero que todos gostem!”,* contou Dra. Roseanne.