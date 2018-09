Currais Novos e Tenente Laurentino, no Seridó, recebem Ezequiel com grandes carreatas

Fotos: Assessoria de imprensa

Ontem, Nesta sexta-feira (14), depois de cumprir agenda em Natal, ao lado do candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin (PSDB), o deputado Ezequiel Ferreira participou de mobilizações nas cidades de Currais Novos e Tenente Laurentino, na região Seridó do Estado. O senador Geraldo Melo e o deputado federal Rogério Marinho também participaram das mobilizações.

“Um grande encontro de amigos. Só tenho gratidão e agradecer a cada um dos correligionários que promoveram este ato de estímulo e apoio a minha candidatura de deputado estadual”, salientou Ezequiel ao agradece em público a equipe que organizou a mobilização; João Neto (vereador e presidente da Câmara), vereadoras Zefinha Moura e Celinha, o vereador Wilton da Pax, a ex-vereadora Dadá, ex-vereador Marinaldo Francisco, Milena Galvão Ferreira de Souza, ex-vice-prefeita e Vilton Cunha, ex-prefeito.

De Currais Novos Ezequiel Ferreira foi recebido em Tenente Laurentino e outra grande carreata percorreu as principais ruas da cidade. “Mais uma vez me surpreendi com o carinho e apreço nas ruas de Tenente Laurentino”, disse Ezequiel ao externar ao organizadores da mobilização o seu reconhecimento pelo empenho de todos.

Em Tenente Laurentino estão na caminhada com Ezequiel a prefeita Sueleide, Paula (vereadora), os vereadores Tomaizinho e Auricélio, os suplentes de vereadores Bico de Ouro, João do Sindicato e Titio e as lideranças Netinho Laurentino e Gildenir.

O deputado aproveitou o encontro para fazer uma prestação de contas das suas ações parlamentares na atual legislatura que concretamente já estão contribuindo para impulsionar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do município e da região, como vem fazendo nos municípios de todas as regiões do Estado que estão sendo visitadas nesta campanha pela reeleição. Com destaque para ações nas área de saúde (equipamento, ambulância e custeio para hospital regional), segurança púbica (viaturas e reforço de equipes policiais), convivência com a seca (barragens submersas, poços tubulares, operação Vertente II) e infraestrutura (recuperação de estradas, reforma de escolas e saneamento básico).