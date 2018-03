Currais Novos é contemplada com duas ambulâncias doadas pela Assembleia Legislativa

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Assembleia Legislativa do RN entregou na manhã desta terça-feira (06) em Natal, 24 ambulâncias do tipo UTI’s para Hospitais Regionais e algumas cidades que irão ajudar no atendimento móvel de urgência e emergência da população, e dentre estes veículos, dois foram destinados para Currais Novos através da indicação dos Deputados Ezequiel Ferreira e Fernando Mineiro. O Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves, e o secretário municipal de saúde, Luciano Oséas, participaram da solenidade de entrega das ambulâncias.

Uma ambulância será para a Secretaria Municipal de Saúde (indicação do Deputado Mineiro), e a outra para o Hospital Regional “Dr. Mariano Coelho” (indicação do Deputado Ezequiel). O Prefeito Odon Jr agradeceu aos deputados pela destinação das ambulâncias para o município.