Currais Novos e Caicó recebem fiscalização da Lei Seca do Detran

A equipe da Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) divulgou nessa terça-feira (18), o resultado de três dias consecutivos de fiscalizações realizadas nas cidades de Currais Novos e Caicó. As intervenções ocorreram no período de 14 a 16 deste mês, resultando na abordagem e fiscalização de 1.698 condutores e veículos.

A sequência de fiscalizações foi deflagrada na sexta-feira (14) na cidade de Caicó. Os policiais realizaram patrulhamento tático nas ruas da cidade, onde foram abordados 63 suspeitos, sendo 21 autuados administrativamente por embriaguez ao volante e sete autos de infração por motivos diversos emitidos.

No sábado (15), a Operação se dirigiu para a cidade de Currais Novos, onde ocorria a festa da padroeira do município. Uma grande blitz foi montada com abordagens a 976 motoristas, sendo 38 condutores autuados administrativamente por desrespeito à Lei Seca e 16 autos de infração registrados.

Já no domingo (16), as equipes de fiscalização continuaram concentradas em Currais Novos onde estava acontecendo um show com intenso movimento de pessoas na cidade. Na ocasião, 659 veículos passaram por fiscalização. 15 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e nove autos de infração foram lavrados.

De acordo com o coordenador da Operação Lei Seca do Detran, capitão Isaac Paiva, o saldo foi positivo, já que se percebeu uma obediência maior por parte dos condutores as regras legais estabelecidas na Lei Seca. “Apesar das centenas de abordagens, poucas pessoas foram autuadas por embriaguez, o que demonstra que a grande maioria se conscientizou e não ingeriu bebida alcoólica para dirigir. E isso ficou claro em virtude do enorme número de táxi, mototaxi e veículos fretados que passaram pelo local, indicando que as pessoas preferiram ir a festa por esses meios”, explicou.

Outra informação concedida pelo capitão Isaac foi que ocorreu uma ampla divulgação que a Operação Lei Seca estaria atuando na cidade durante os festejos. “Isso também contribuiu para a educação dos condutores”, concluiu.